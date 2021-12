Mata de São João divulga grade de programação junina

Mais de 60 mil pessoas deverão participar dos festejos juninos de Mata de São João, que ocorrem no município de 22 a 24 de junho. Com o tema "O São João do mundo é aqui", a cidade receberá uma decoração alinhada à Copa do Mundo e já tem confirmado na grade de programação nomes como Dorgival Dantas, Aduílio Mendes, Santanna, Estakazero e Calcinha Preta. Além das atrações conhecidas, o público vai contar com trios de forró e artistas locais que animarão a festa no ritmo do xote, xaxado e baião.

Serão montados dois palcos: o principal e o caramanchão, onde nesse o público poderá se divertir nos intervalos dos shows. Na sede, destaque para o “Espaço da Alegria”, uma área com capacidade para receber mais de 20 mil pessoas, com segurança, banheiros químicos e posto médico. No local, será montado um arraiá com caramanchão, bandeirolas e barracas com comidas e bebidas típicas. No Litoral, a festa será realizada em Praia do Forte, na Praça da Alegria, e em Imbassaí, na Praça dos Esportes. Confira a grade completa no aqui .

adblock ativo