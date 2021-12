Mata de São João convoca inscritos no concurso público

A Prefeitura Municipal de Mata de São João convoca os candidatos inscritos no concurso público para a realização da avaliação de conhecimentos, de acordo com o edital nº 001/2019. A prova do concurso, que engloba vagas nas secretarias de Educação e Saúde, será neste domingo (15), às 8h, na Escola Maria Odília Vasconcelos (Parque da Cidade).

A avaliação de conhecimentos terá a duração máxima de quatro horas. Os candidatos somente poderão levar o Caderno de Questões na última hora faltante para o término das provas.

