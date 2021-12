Mata de São João comemora os seus 173 anos com um mês de programação cultural

Para celebrar os 172 anos do município de Mata de São João, no dia 15 de abril, uma programação cultural se estenderá do dia 1º a 28/4. Durante o mês comemorativo, haverá mais de dez atrações, entre festival de música, concurso de talentos, exposições de artes e ciências, roda de capoeira, atividades esportivas e shows musicais, que vão acontecer na sede e no litoral. No Dia D (15/3), os festejos começam às 10h, com aulão de dança, na Praça Barão Açu da Torre. Ainda nesse dia, às 14h, tem início o Festival de Bandas e Fanfarras e, em seguida, apresentações do Coral Vozes de Mata e do grupo de violões do Conservatório de Música. A missa festiva está marcada para às 18h, na igreja matriz, seguida da performance da Filarmônica 8 de Dezembro.

O Festival de Música e Dança, na Casa da Cultura, marca a abertura da programação. Serão três etapas, dias 1º, 8 e 15, com eliminatórias, semi-final e final, através das quais os artistas locais vão mostrar o seu talento, em uma competição que vai premiar em dinheiro. A Biblioteca Municipal Álvaro Pina Trindade vai receber uma exposição de Ciências entre os dias 2 e 11, com trabalhos dos alunos da rede municipal. Já nos dias 12 e 13, o Foyer da Prefeitura Municipal será palco das obras de arte dos estudantes. A Secretaria de Educação também está preparando uma apresentação especial do Projeto Judô nas Escolas, no Auditório da Escola Municipal Célia Goulart, no dia 12, às 15h.

No dia 13, a partir das 15h, em frente à prefeitura municipal, a comunidade de Mata de São João será presenteada com uma apresentação de capoeira, maculelê, puxada de rede e samba de roda dos grupos Zambiacongu, Capoeira Forte e Grupo de Macaco, em frente à Prefeitura Municipal. Já o cantor Pablo, o grupo Forró MP3 e a banda de pagode Cheg+ vão agitar a Praça Barão Açu da Torre, a partir das 21h.

Já nos dias 19 e 20, o Ginásio de Esportes Edvaldo Rates vai ser palco do Concurso de Talentos, que contará com a participação de todas as escolas municipais. Serão quatro categorias: dança, paródia, dramatização e desenho. Os prêmios serão laptop, bicicleta, celular e patinete, entre outros.

