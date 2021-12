Mata de São João comemora nesta segunda 173 anos

Os 173 anos de Mata de São João estão sendo comemorados desde as primeiras horas do desta segunda-feira (15), com a tradicional alvorada. A data festiva será comemorada, ainda, com missa na Igreja João batista, às 18h, e, em seguida, na Casa da Cultura, será cantado os parabéns para o município, ao som da filarmônica da cidade. Shows gratuitos de Lambasaia, Dilsinho e Black Seduzir, a partir das 20h, na Barão Açu da Torre. Com mais de 670 km², Mata de São João dispõe de uma vasta extensão territorial que se divide em sede, zona rural e litoral.

Ainda dentro do calendário do mês comemorativo, estão incluídas a realização da Semana da Cultura Evangélica e inaugurações de equipamentos importantes, como a nova sede do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS); a Unidade Básica de Saúde de Praia do Forte, o Centro de Diagnóstico em Imagem, com o tão esperado Tomógrafo; e o Centro de Convenções do Litoral, além de pavimentações de mais de 60 ruas. Na parte esportiva a população contou com a tradicional corrida das cores e com um passeio ciclístico pra lá de movimentado para mobilizar a cidade.

