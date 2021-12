Mata de São João celebra a cultura japonesa no Bon Odori

Uma das mais tradicionais festas culturais de Mata de São João, o Bon Odori será realizado no dia 4 de agosto, a partir das 18h, na Colônia do JK – Zona Rural. Os organizadores explicam que a festa, além de ser um momento de homenagens, é uma ocasião de integração e reencontro entre os imigrantes japonese. Promovido pela Associação Cultural Nipo-Brasileira da Colônia do JK, com o apoio da prefeitura municipal, o evento anual simboliza gratidão pelas boas colheitas e celebra as almas dos antepassados por meio da dança em movimentos simples que remetem à colheita, à ceifa, ao semear, ao agradecimento e ao festejar.

O Bon Odori é realizado sempre no mês de agosto e após o por do sol, já que, na crença dos nipônicos, é nesse momento que, uma vez ao ano, os antepassados têm a oportunidade de festejar com os descendentes que os homenageiam. Um dos momentos mais esperados por quem vai à essa festa é quando começam as danças japonesas e os participantes podem interagir e dançar. O cardápio oferecido durante o evento tem como base os pratos típicos orientais, como sashimis, sushis, pasteis, manjus e motis. A entrada e o estacionamento para veículos são gratuitos.

