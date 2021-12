Mata de São João adquire 33 novos ônibus escolares

A Prefeitura Municipal de Mata de São João adquiriu 33 novos ônibus escolares, o que representam quase 100% de renovação na sua frota. No total, são 34 roteiros e cada veículo tem capacidade para transportar 59 alunos sentados. Dos novos carros, 30 foram adquiridos com recursos próprios do Mmunicípio e os outros três foram pagos pelo Governo Federal, através de emenda parlamentar do ex-deputado João Gualberto.

O prefeito Marcelo Oliveira afirma que a maioria dos veículos da frota antiga tinha cerca de três anos de uso. Mas a gestão achou por bem renová-la, porque, além de proporcionar mais conforto e segurança aos alunos, os desgastes naturais tornam a manutenção mais cara aos cofres públicos. A maior parte dos veículos da antiga frota irão a leilão e apenas três ou quatro ônibus ficarão de reserva.

“Todos sabem que a nossa política prioritária é a Educação. Nós entendemos que investir nas nossas crianças é garantir o futuro da cidade. Os ônibus escolares são equipamentos que melhoram a qualidade da educação, pois, além de fazerem o transporte de alunos, muitas vezes de lugares distantes, ajudam a enfrentar o problema da evasão escolar”, pontua o gestor municipal.

adblock ativo