Marisqueiras de Salinas ganham capacitação sobre elaboração de projetos de políticas públicas

Marisqueiras e pescadores de Salvador e Salinas da Margarida serão capacitados para aprenderem a elaborar projetos de execução para acesso a políticas públicas, a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A oficina prática será ministrada nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) pelo Governo do Estado, através da Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Em Salvador, as atividades acontecem na quinta, das 13h30 às 17h30, no Terminal Pesqueiro da Ribeira, que fica na Rua Tamarindeiros da penha, 1.416, na Ribeira, com a participação de 30 marisqueiras e pescadores. Já em Salinas da Margarida a oficina será na sexta, no mesmo horário, no Centro de Capacitação dos Pescadores, na Rua Lídio Pena, s/n, Centro. “Com os conhecimentos adquiridos durante as capacitações, as marisqueiras poderão ter mais autonomia para realizar suas atividades, como a inserção do pescado na alimentação escolar”, considera a coordenadora de Promoção Social, Eliana Carla Ramos.

A Bahia Pesca atuará no suporte da logística, alimentação e material didático para os 60 pescadores beneficiados. Os cursos, ministrados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, abordarão assuntos como a construção de projetos para o PNAE e o PAA e a apresentação da legislação dessas políticas públicas.

Programas

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação para fortalecer a Agricultura Familiar e colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil, por meio de comercialização que favoreça a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de agregação de valor à produção. Já o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da Educação Básica pública.

adblock ativo