Márcia Castro faz discotecagem no 8º Cortejo do Forte

A cantora baiana Marcia Castro está confirmada na grade musical do 8º Cortejo do Forte, que acontece no dia 20/1, no Hotel Via dos Corais, em Praia do Forte. A artista apresentará uma discotecagem com duração de 40 minutos, em parceria com o DJ Felipe Monteiro, residente do evento comandado pelos empresários André Zenkner e Fernando Monteiro.

A trilha sonora assinada por Marcia Castro trará ritmos baianos modernos e antigos e algumas músicas do seu álbum Treta, o quarto da sua carreira, lançado em 2017. “Os foliões podem aguardar uma boa sonoridade em meu set. Teremos uma mistura de músicas da Bahia, mesclados aos estilos afro, eletro-pop, axé, hip-hop, funk e muito mais, para ninguém ficar parado”, adiantou a cantora, que é filha da médica e rainha da oitava edição do cortejo, Edelzuíta Castro.

