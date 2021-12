Malhadas promove nova edição do sarau cultural

A comunidade de Malhadas, em Mata de São João, se prepara para mais uma edição do Sarau cultural: Jequi iluminado, que acontece neste sábado (30), às 8h30, sob o tema “Construindo um mundo melhor através das artes”. No final de semana passado, os organizadores realizaram a abertura do evento contou com um concerto da Banda Marcial Nova Geração, que teve como palco a passarela da Praia do Forte, reunindo os moradores em torno do projeto que reúne literatura e cultura em um só espaço.

Aberto ao público, o sarau acontece na casa da secretária municipal de Educação, Maricélia Rodrigues. “O povo de Malhadas possui uma ligação muito forte com a arte, principalmente através da poesia, e boa parte das apresentações conta com a participação ativa dos moradores da localidade. Eles gostam de declamar e de assistir a apresentações teatrais. A expectativa da comunidade é grande”, conta a gestora.

O Jequi Iluminado surgiu em 1997, quando Maricélia lançou o seu primeiro livro: “Contando histórias de um lugar comum’. A iniciativa, segundo ela, surgiu com o intuito de resgatar a cultura local, fortalecendo a participação da comunidade.

