Mais dois navios de turistas chegam a Salvador

Dois novos navios de cruzeiro aportam na capital baiana, aumentando o número de turistas que desembarcaram nos portos de Salvador e Ilhéus desde novembro de 2017, somando cerca de 220 mil visitantes. Este número representa um incremento de 8% no fluxo turístico do segmento em relação à temporada anterior, conforme dados da Secretaria de Turismo do Estado.

O navio de cruzeiro MSC Poesia, vindo do Rio de Janeiro, trouxe a Salvador mais de 2,5 mil turistas, que aproveitaram esta segunda-feira (9) para visitar atrativos turísticos. O roteiro incluiu visitas ao Pelourinho, à Igreja do Bonfim e à orla da Barra, além do Mercado Modelo, onde eles aproveitaram para conhecer o artesanato típico e comprar lembranças da Bahia, movimentando a economia do Turismo na capital baiana. Já nesta terça (10), é a vez do MSC Preziosa, que tem capacidade para mais de 4,3 mil passageiros.

A guia de Turismo Nilza Nunes destaca que os aspectos históricos são as principais curiosidades dos visitantes durante o passeio. “No caminho, vou falando sobre os atrativos e os turistas sempre querem saber mais sobre a história do Brasil e da Bahia”, disse ela, que está responsável pelo city tour de 48 passageiros do MSC Poesia.

adblock ativo