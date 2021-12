Mais de 700 atletas irão disputar os Jogos Estudantis na Arena Fonte Nova

Mais de 700 estudantes da rede pública, da capital e de várias cidades do interior, participarão dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP), dentro do 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual, que acontecerá nesta semana, entre terça a quinta-feira (21 a 23), a partir das 8h, com entrada gratuita, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O JERP integra a programação do Encontro Estudantil, que reunirá mais de 4 mil estudantes expositores de projetos de arte, ciência, cultura, esporte, empreendedorismo, tecnologia e inovação, desenvolvidos pela Secretaria da Educação do Estado, durante o ano letivo de 2016, para dinamizar o ambiente escolar e promover o protagonismo estudantil.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, disse que o Encontro Estudantil reflete as políticas públicas implementadas pelo Governo do Estado da Bahia, que contribuem para uma escola mais dinâmica. “O Estado vem investindo pelo fortalecimento pedagógico nas escolas e o Encontro Estudantil é um reflexo destas ações, que promovem o protagonismo dos nossos estudantes, por meio dos projetos capitaneados pelos professores”, afirmou.

O JERP envolverá competições de basquete, futsal, handebol, judô, vôlei, rugby e capoeira, que serão realizadas no nível 3 da Arena Fonte Nova. Já as competições de xadrez serão no nível 6. Os Jogos Estudantis têm o objetivo de realizar a integração entre os estudantes da rede pública da Bahia, a partir de uma experiência fomentadora de valores, como respeito à diversidade e cooperação, bem como socializadora da diversidade cultural, advinda dos 27 Territórios de Identidade do Estado. Assim como nos demais projetos, os atletas também passaram por seletivas escolares e territoriais.

Os estudantes da Educação Inclusiva do Colégio Estadual Vitor Soares, no bairro Ribeira, em Salvador, também participarão do JERP, com a equipe de Basquetebol formada por 24 estudantes com necessidades especiais. O jogo leva em conta exercícios educativos necessários para a aprendizagem da modalidade, privilegiando mais a participação do que o desempenho técnico dos seus componentes.

A novidade para este ano é a inclusão da competição do rugby, esporte coletivo de intenso contato físico, originário da Inglaterra. A modalidade conta com a participação de 250 competidores, de 33 unidades escolares. A modalidade esportiva proporciona a socialização dos estudantes em momento lúdico, oferecendo experiências complexas e desafiadoras, que contribuem para a afirmação de suas competências, além de promover a melhoria nas relações sociais e na saúde, podendo desenvolver a autossuperação, o autocontrole, a confiança e a criatividade, fatores importantes para educação geral de crianças e jovens.

Outra atração que os visitantes poderão checar no JERP é o Festival de Capoeira, com a participação de 150 estudantes, incluindo os com necessidades especiais, que estarão envolvidos nas oficinas ministradas por mestres e capoeiristas conceituados. A atividade propõe, por meio da dança, da luta e do jogo, divulgar, democratizar e qualificar a inserção e manutenção desse elemento da cultura afro-brasileira no espaço escolar.

O jogo de xadrez, que vem estimulando o aprendizado na disciplina de Matemática nas escolas da rede estadual, levará para o Festival de Xadrez 150 estudantes. A atividade está se tornando um importante instrumento pedagógico, ajudando no desenvolvimento da relação ensino-aprendizagem, pois desenvolve habilidades cognitivas, como atenção, concentração, raciocínio lógico, memória, organização de ideias, antecipação, espírito de decisão, autocontrole, disciplina e perseverança.

adblock ativo