Mais de 100 mil baianos terão acesso à água por meio do programa Água Doce

Os 145 sistemas de dessalinização implantados em 40 municípios baianos foram entregues simbolicamente, nesta quarta-feira (28), durante o Encontro Nacional do PAD 2018, em Salvador. Ainda durante o evento, foi assinado o IV Pacto Nacional do Programa Água Doce (PAD), cuja primeira etapa foi concluída neste mês, com a implantação dos sistemas em 24 municípios que fazem parte do Semiárido baiano. A estimativa é que 116 mil baianos sejam beneficiados diretamente pelo programa criado pelo Ministério do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMA), da Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia (CERB) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).

O secretário de Meio Ambiente do Estado, Geraldo Reis, afirmou que a previsão é que mais 150 sistemas de dessalinização sejam entregues aos baianos na segunda etapa do programa. “Essa primeira etapa teve um custo de cerca de R$ 22 milhões e a segunda, que está em curso, já com equipamentos construídos em algumas cidades, será entregue no primeiro semestre de 2019. Estamos falando de um investimento de R$ 61 milhões e neste evento estamos reafirmando a parceria com o Ministério do Meio Ambiente”.

O Programa Água Doce tem como finalidade garantir o acesso à água de qualidade para o consumo humano, a partir da utilização de sistemas de dessalinização de água salobra. Criado em 2004, o programa está presente em nove estados do Nordeste e em Minas Gerais. O coordenador nacional do PAD, Renato Saraiva Ferreira, ressaltou que a assinatura do pacto de execução do programa é mais uma forma de reafirmar as parcerias entre as secretarias estaduais e os órgãos da gestão municipal. “É uma afirmação das parcerias, da continuidade e de que os sistemas venham sendo implantados com cuidados técnicos, sociais e ambientais. É uma gestão compartilhada, que envolve as comunidades em uma gestão compartilhada com os municípios, os Estados e a União. É uma parceria conjunta e a afirmação dos sistemas funcionando”.

