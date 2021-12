Maioria da população desaprova gestão da prefeita de Dias D´Avila

A maior parte da população de Dias D'Ávila desaprova e considera "péssima" a gestão da atual prefeita do município, Jussara Márcia do Nascimento, de acordo com levantamento realizado pelo Bahia Notícias e pela Séculus Análise e Pesquisa. Os dados referentes à pesquisa eleitoral das Eleições Municipais 2020 foram encaminhados à Justiça Eleitoral e protocolizada sob o nº BA-09751/2020.

Os entrevistadores questionaram a população sobre a forma da prefeita gerir a cidade. O resultado mostra que 55,63% desaprova a gestão, enquanto 25,31% aprova. O índice dos que não opinaram foi de 19,06%. A avaliação da administração foi apontada como "péssima" por 37,5% dos eleitores entrevistados. A opção "regular" foi apontada por 23,75%. "Ruim" foi a classificação de 12,81%, "Boa" de 13,13% e "Ótima" 3,75%.

O levantamento do Bahia Notícias com a Séculus Análise e Pesquisa fez 650 entrevistas entre os dias 17 e 18 de junho de 2020. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

