Mãe de Santo denuncia servidores da prefeitura de Lauro de Freitas por intolerância religiosa

A líder religiosa Tiffany Odara, do Terreiro Oyá Matamba, localizado em Portão, denunciou os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos (SESP) de Lauro de Freitas por terem se recusado a fazer a manutenção de um córrego que passa nas proximidades da casa. Segundo a ialorixá, após sucessivas solicitações, os servidores foram mobilizados até a localidade, mas, ao verem que se tratava de um centro de religião de matriz africana, não prestaram o serviço requisitado.

O córrego, explicou a religiosa, é um trecho do Rio Joanes que sempre causa enchentes e prejuízos para os moradores. A situação provocou repercussão e apoio de movimentos sociais ao terreiro. Em nota, o Movimento Negro Unificado (MNU) disse se solidarizar com a líder religiosa em relação "ao que categorizaram como um ataque de racismo, intolerância religiosa e transfobia direcionada à ialorixá, que é uma mulher trans".

Outras entidades, como a Rede de Mulheres Negras e o Centro de Estudos em Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), também se manifestaram publicamente sobre o caso. "A líder religiosa foi vítima de racismo e intolerância religiosa praticado por agente da Secretaria de Serviços Públicos, órgão da prefeitura de Lauro de Freitas, que se recusou a cumprir suas funções públicas de fiscalizar problemas causados por um córrego que passa pelo terreiro, trazendo danos recorrentes aos moradores, por se tratar de espaço onde fica o terreiro de Candomblé", disse o texto publicado pelo Centro de Estudos em Gênero da UNEB.

A assessoria da prefeitura de Lauro de Freitas, de acordo com o Bahia Notícias, afirmou ter tratado o caso com "responsabilidade e rigor que o tema requer, com o acompanhamento da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial e Ações Afirmativas" e que a prefeitura "repudia todo ato de intolerância religiosa e a orientação para seus servidores é de respeito a toda diversidade e às religiões de matriz africana". Em relação ao problema em questão, a gestão municipal disse que já tem um projeto pronto para a realização de uma obra que irá solucionar os alagamentos e que está contratando recursos, junto ao FINISA, programa de financiamento exclusivo para saneamento da Caixa, para a realização dessa obra". (Com informações do BN).

adblock ativo