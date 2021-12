Madre de Deus volta a ter toque de recolher, após fim do lockdown

Com o fim do lockdown neste domingo, 28, o toque de recolher volta a ficar vigente em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. A medida visa combater o avanço do novo coronavírus. Até o momento a cidade tem 178 casos confirmados da covid-19, 86 curados e três óbitos.

No horário são permitidas exclusivamente a circulação de viaturas policiais; carros de som para propagação de áudios de avisos de utilidade pública devidamente autorizados; carros oficiais da SUCOM; da Secretaria de Saúde; Secretaria de Segurança Cidadã; ambulâncias e veículos prestando socorro a enfermos.

Com o toque de recolher, as pessoas estão proibidas de sair de suas residências entre 18h e 5h. Com o retorno do decreto, fica "proibida a circulação de pessoas, veículos de passeio, de qualquer natureza e forma, à exceção dos expressamente descritos neste decreto, e embarcações das 18 horas às 05 horas da manhã, ressalvada a hipótese de emergência, condução de enfermos a farmácias e/ou unidades de saúde de qualquer natureza, pescadores e trabalhadores que necessitem se deslocar neste horário, desde que imprescindível ao cumprimento da sua jornada de trabalho".

A proibição abrange ainda a realização de festas e reuniões nos salões de festas e áreas de convivência de condomínios e loteamentos residenciais do município.

Segundo um dos trechos do decreto, o descumprimento "poderá levar seu autor a ser autuado em flagrante pela prática dos crimes previstos no Código Penal Brasileiro". Também está proibido, entre 18h e 5h o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, exceto farmácias, supermercados, instituições financeiras, auto atendimentos e posto de gasolina.

