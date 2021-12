Madre de Deus vai receber fábrica de calçados

Um protocolo de intenções foi assinado entre a empresa gaúcha Conforto Calçados e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), nesta quinta-feira (21), para a implantação de uma fábrica de calçados e luvas de couro, no município de Madre de Deus. O empreendimento vai investir R$ 8 milhões e deve gerar 280 empregos diretos e mais 150 indiretos, segundo dados oficiais.

O vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, João Leão, falou sobre o investimento. “Temos avançado na atração de empresas para o interior do nosso Estado e isto significa criar postos de trabalho para os baianos. A Conforto é uma empresa séria, há 34 anos no mercado, e vai contribuir com o desenvolvimento econômico do município, onde montarão uma filial produtiva de qualidade”.

O grupo deseja expandir o percentual de venda da marca na Bahia, que atualmente é de 4%, de acordo com o executivo da Conforto, Davi Santos. “O Estado tem muitas novas possibilidades de negócios e este foi um dos motivos que nos levou a escolhê-lo, possuindo um bom posicionamento estratégico em relação à região Nordeste do país. Isto nos ajuda com novos clientes e facilidade de venda, além, é claro, dos incentivos fiscais que o governo oferece”, afirmou, destacando que a planta industrial de Madre de Deus terá uma produção mensal de 80 mil pares.

