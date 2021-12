Livro é lançado durante a FENAGRO

“Produção de Ovinos e Caprinos de Corte” é o nome do livro dos autores Danilo Gusmão de Quadros e Jurandir Ferreira da Cruz, que será lançado no próximo dia 30 de novembro, às 18 horas, na Feira da Agricultura Familiar, na FENAGRO.

Publicado pela Editora da Universidade do Estado da Bahia (EDUNEB), o livro tem como objetivo contribuir com criadores, técnicos e estudantes ao reunir informações básicas sobre alimentação, raças e cruzamentos, manejo reprodutivo e sanitário, instalações e confinamento de ovinos e caprinos para produção de carne e de pele nos trópicos, enumerando as principais técnicas aplicadas à criação e terminação dos animais, bem como o processamento dos produtos, com base em resultados científicos e práticos para uma atividade rentável e lucrativa.

