Litoral Norte baiano oferece opções de lazer para o Dia dos Pais

O Litoral Norte baiano é uma alternativa de passeio para este final de semana, quando se comemora o Dia dos Pais, no domingo (12). Aproveitar os vilarejos que ficam ao longo da BA 099 – a conhecida Linha Verde – é uma boa pedida para quem curte o contato com a natureza e a beleza de praias paradisíacas. Praia do Forte, Imbassaí, Diogo e Sauípe são alguns desses destinos que dispõem de diversas opções para aproveitar o descanso em família. Confira o roteiro:

Praia do Forte

Antigo vilarejo de pescadores, o local conta com praias, piscinas naturais, trilhas e reservas ecológicas. Além da estrutura com lojas, cafés, bares e restaurantes, o destino turístico possui atrações como o Castelo Garcia D’avila, a Reserva Sapiranga, o Projeto Tamar e o Instituto Baleia Jubarte.

Imbassaí

O vilarejo tem a vantagem de contar com opções de banho em rio ou mar. Por ser o local onde o rio Imbassaí deságua no mar, os turistas podem aproveitar o espetáculo da natureza do encontro com a água salgada e a doce. Imbassaí tem estrutura que contempla bares, restaurantes e ciclovias, além de passeios de caiaque e jangada.

Santo Antônio e Diogo

O destino se destaca pela beleza das dunas, que levam do centro da vila até a praia de Santo Antônio. É em Diogo também que fica o famoso restaurante Sombra da Mangueira, conhecido por suas iguarias típicas da culinária baiana, como moquecas e ensopados.

Sauípe

Os visitantes têm como opção se hospedar no Quintas Private Residence, um condomínio com diversas opções de casas mobiliadas, voltadas para receber famílias durante um final de semana ou em uma temporada inteira. Além de oferecer uma estrutura com cinema, academia, clube com piscina, salão de jogos e parque infantil, o condomínio fica localizado no Destino Sauípe, uma área voltada para o lazer e a prática de esportes aquáticos e tirolesa, além de possuir um centro com lojas, restaurantes e casa de show, na Vila Nova da Praia.

adblock ativo