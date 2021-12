Limpeza das praias garante turismo normal no fim de semana em Mata de São João

Os turistas e moradores que estiveram nas praias do município de Mata de São João sábado e no domingo (19 e 20) viveram uma rotina absolutamente normal de banho de mar, de atividades esportivas e de lazer. Na segunda semana do maior acidente ambiental que atinge todo o litoral do Nordeste brasileiro, apenas alguns pontos isolados da costa matense receberam pequenas bolotas do material, que rapidamente foram removidas.

Equipes da Prefeitura, grupos de moradores, funcionários de empreendimentos hoteleiros e residenciais, bombeiros e uma frente do Centro de Defesa Ambiental (CDA) da Petrobras estão trabalhando diariamente na remoção dos resíduos que aparecem.Uma parceria da Prefeitura, através da Polícia Municipal, com o 10º Grupamento de Bombeiros Militar de Camaçari possibilita que cerca de 30 pessoas auxiliem na remoção de manchas de óleo em diversos pontos do Litoral matense.

Desde a terça-feira da semana passada, quando uma mancha de óleo atingiu praias de Imbassaí, a quantidade de resíduos diminuiu bastante. Neste final de semana, as praias e o rio estavam completamente limpos. Em locais como a Praia do Forte, o Santo Antônio e as praias dos resorts os banhistas sequer lembraram mais do acidente ambiental. “Está sendo um final de semana normal, como muitos outros que passo aqui. Sinceramente, hoje é o segundo dia que estou na praia e só vi uma pessoa com os pés sujos de óleo. No mais, não vi nada”, diz a turista de Salvador Sandra Fernandes, 36 anos. Ela estava com o filho Lucas, 6 anos, e uma amiga na Praia do Lorde, que estava lotada neste domingo (20).

adblock ativo