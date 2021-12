Liminar suspende afastamento do prefeito de Candeias

Uma liminar, que suspende o processo de afastamento do prefeito de Candeias, Dr. Pitágoras, foi deferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Vara de Candeias. Sendo assim, Pitágoras Ibiapina (PP) volta a comandar o município. Dr. Pitágoras tinha sido afastado pelos vereadores na quinta-feira, 9, e tinha conseguido também impedir a vice-prefeita, Márcia Gomes (PSDB), de ter acesso ao gabinete nesta sexta-feira, 10, onde assumiria a gestão do município.

O juiz Leonardo Bruno Rodrigues do Carmo decidiu, após identificar na argumentação da defesa de Pitágoras, dois requisitos legais para deferir a medida liminar, que é fundamento relevante a partir das visíveis violações legais e constitucionais; e possibilidade de ineficácia da medida se não for imediatamente concedida pela própria supressão do exercício de mandato popular.

A defesa do prefeito Pitágoras comemorou, em nota, o que diz ser o restabelecimento da ordem jurídica. “Na democracia, o poder emana do povo e em seu favor deve ser exercido. O voto é manifestação majoritária, somente deixando de prevalecer em casos excepcionais de transgressão da norma, desde que oportunizado ao mandatário legitimamente eleito o devido processo legal e o contraditório”, disseram os advogados Michel Reis e Paulo de Tarso.

O Poder Legislativo de Candeias, por quórum e razões insuficientes, quis pegar o atalho em vez de seguir a Lei. O Poder Judiciário, de forma equilibrada e eficaz, fez prevalecer a Constituição Federal, mantendo o prefeito Pitágoras no mandato”, concluíram.

Sendo assim, Márcia Gomes volta ao cargo de vice-prefeita.

A Procuradoria da Câmara Municipal dispõe agora de 10 dias para se manifestar à Justiça.

