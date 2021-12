Lideranças de todo o país do setor de fibras naturais se reúnem na Bahia

A reunião conjunta das Câmaras Setoriais de Fibras Naturais (CSFN) da Secretaria de Agricultura da Bahia (SEAGRI) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) acontece no próximo dia 27/1, às 9h, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), no bairro do Stiep, em Salvador. O encontro, que faz parte das atividades agendadas da 31ª Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO), que acontece no Parque de Exposições de Salvador, até 2 de dezembro, é uma realização do Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais no Estado da Bahia (SINDIFIBRAS) e reunirá representantes de órgãos governamentais, empresários, agentes financeiros, da academia, entidades não governamentais e associações de produtores de juta, malva, sisal, piaçava, seda, bambu e madeira de todo o país.

“O evento visa identificar oportunidades de desenvolvimento na cadeia produtiva de fibras naturais, além de contribuir com a definição das ações prioritárias de interesse do setor e seu relacionamento com os mercados interno e externo”, destaca o presidente do SINDIFIBRAS, Wilson Andrade. A pauta da entidade inclui, no mesmo dia, pela tarde, uma visita técnica ao setor de termoplásticos e compósitos do SENAI/CIMATEC e, na sequência, uma visita à FENAGRO, onde o grupo tem encontro com a gestora da Secretarias da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Andréa Mendonça. No dia 26/11, a partir das 8h, o grupo segue para visita técnica na Fábrica da Frysk/Obrigado (fibras e água de coco), em Conde.

O dirigente do SINDIFIBRAS informa, também, que as exportações de fibras de sisal no ano passado, incluindo fibras e produtos manufaturados, chegaram a US$ 90 milhões, equivalente à quantidade de 50 mil toneladas, resultando no preço médio de US$ 1,8 mil por tonelada. “Apesar do bom volume de captação de divisas, o mais importante é o impacto social da atividade, que gera emprego e renda no semiárido do Estado, atingindo mais de 300 mil pessoas que têm poucas alternativas de produção devido às constantes secas que atingem a região”, pontua.

