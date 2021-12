Leilões da Exporural devem movimentar R$ 2 milhões

Quatro leilões acontecem sábado (18), dentro da Exporural 2018, no Parque de Exposições de Salvador. Estão sendo ofertados lotes das raças equina (Pampa e Mangalarga, Marchador); ovina (Santa Inês); e bovina (Girolando). A expectativa é que cada leilão reúna mais de 400 criadores e os quatro deverão gerar uma receita total de R$ 2 milhões, que equivale a 10% do montante movimentado em toda a exposição, conforme o coordenador do evento, Almir Lins.

Os lotes são organizados por raças, de acordo com a finalidade e característica dos animais (cria, recria, e engorda) e o material genético, como sêmen ou embriões. O coordenador ressalta que, antes mesmo do evento acontecer, de forma presencial, alguns lotes prévios são anunciados em sites e mídias sociais para pré-lance. “A internet, por meio de sites e mídias digitais com transmissão ao vivo, tem revolucionado o mercado. Com o uso dela, ampliamos nossa atuação no leilão de recinto para além das fronteiras, diminuindo o custo de quem realiza e participa”.

O criador de gado Nelore e de ovinos Santa Inês, Antônio Tarzan, conhecido como Tony Tarzan, com propriedade em Feira de Santana ressalta que a Exporural é uma importante vitrine para mostrar esse trabalho de melhoria genética, desenvolvido no Estado. “A Bahia é um dos principais polos de genética animal e as exposições agropecuárias representam essa evolução. Nos leilões, participam criadores de todo o país e quem não pode estar presencialmente, faz seus pré-lances na internet”, observa. Atuando há 45 anos com seleção e criação, ele destaca, ainda, que com o investimento em melhoria genética, o aumento da produtividade é perceptível no pasto, sobretudo, na redução do tempo de engorda do boi, que era de dois anos e passou para 14 ou 16 meses em média. “Assim, o retorno financeiro é também mais rápido e maior”, pontua.

A Exporural 2018 segue até domingo (19)com a expectativa de receber 100 mil visitantes, com ingressos a R$ 10 e entrada gratuita para crianças de até 10 anos e adultos com mais de 60 anos. O evento é realizado pela Central das Exposições, representada pela Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (ACOOBA), e conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretária de Agricultura do Estado (SEAGRI) e as parcerias com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

