Lauro de Freitas suspende aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi suspensa em Lauro de Freitas e, nesta segunda-feira (14), os pontos de vacinação disponíveis funcionarão somente para a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/Astrazeneca.

Os moradores com prazo de aplicação da segunda dose da Astrazeneca até 14 de junho deverão comparecer, entre 8h e 12h, na Quadra da Escola 2 de Julho (próxima à UPA de Itinga) ou no Ginásio de Esportes do Aracuí, na Rua dos Vereadores.

Idosos de instituições de longa permanência ou acamados, com o mesmo prazo, serão vacinados em suas próprias residências. Já os postos drive thru de Portão ou Areia Branca estarão fechados.

