Lauro de Freitas sedia I Feira de Afroempreendedorismo

Com uma programação diversificada, envolvendo palestras, apresentação de cases de sucesso, talkshow e serviços, começa nesta segunda-feira (18) a 1ª Feira de Afroempreendedorismo. O evento, que prossegue até terça (19), na sede da Unime Lauro de Freitas, também mostra o trabalho de consultoria realizado pelos alunos de Administração da instituição em nove empresas participantes.

Durante o evento serão realizadas palestras com empresas como a AfroSaúde, uma plataforma que conecta pacientes a profissionais de saúde negros, e a Pizzará, uma mistura inusitada da culinária italiana com a baiana, criada pela “personal chef" Cris Santos.

“A feira surgiu com dois propósitos: o primeiro é incentivar o aluno a compreender melhor esse contexto e a oferecer orientação técnica adequada às necessidades específicas do afroempreendedor. Já o segundo é o caráter social, que permite compartilhar conhecimento técnico especializado e gratuito com esse público”, explica a coordenadora de do curso de Administração, Carolina Menezes.

Interessados em assistir às palestras podem se inscrever pelo site www.carolinamenezes.com.br . O acesso é mediante doação de um quilo de alimento não perecível. As palestras, cases e talkshows serão realizados no auditório da instituição. Já a exposição do trabalho dos alunos e a demonstração de serviços ficarão disponíveis no térreo do prédio de aulas.

