Lauro de Freitas sedia fórum voltado aos direitos da pessoa com deficiência

O 4º Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Lauro de Freitas, que começou nesta quarta-feira (4) e prossegue até sexta (6), das 8h às 18h30, no auditório da UNIME, traz como tema "Os desafios da inclusão nas escolas públicas e privadas". O evento é organizado pelo Movimento Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência de Lauro de Freitas (MMLPcDLF) e conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento de Direitos da Pessoa com Deficiência (DDPD/SEJU), além do Conselho Municipal de Educação\Câmara de Educação Especial.

Os organizadores explicam que o tema do fórum surgiu a partir da necessidade de capacitar a comunidade escolar para prestar atendimento específico a esse público. Segundo eles, “apesar do consenso de que a participação das pessoas com deficiência é um direito inquestionável, muitos professores e gestores escolares ainda resistem, declarando-se despreparados para concretizá-la”.

A palestra magna do evento será sobre “Acesso e permanência dos alunos com deficiência nas escolas com sucesso: aprendizagem e avaliação do aluno (diagnóstico, planejamento e gestão do trabalho pedagógico)”. Na programação do fórum também constam apresentações culturais, mesas redondas, exposição, bazar, feira de artesanatos, oficinas e painéis.

A presidente do Movimento Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência de Lauro de Freitas, Josenita Luz Almeida, destaca que o anúncio do evento teve uma grande repercussão no município. “Em apenas dez dias, o fórum recebeu 750 pessoas inscritas e, por conta disso, tivemos a necessidade de encerrar as inscrições para que possamos dar um atendimento melhor ao público. Vão participar professores da rede municipal, de escolas particulares, e de creches, além de mães e cuidadores de pessoas com deficiência”, detalha a representante da entidade.

Para ela, uma escola inclusiva “é aquela que inclui a todos, sem discriminação, e a cada um, com suas diferenças, perseguindo a aprendizagem de forma ampla e colaborativa, oferecendo oportunidades iguais para todos e estratégias diferentes para cada um, de modo que todos possam desenvolver seu potencial”.

