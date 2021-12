Lauro de Freitas sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

O Centro Panamericano de Judô, em Lauro de Freitas, recebeu ginastas de 14 Estados, na abertura oficial do Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica, na noite dessa terça-feira (30). A programação contou com desfile das delegações, apresentação da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjuntos e performances culturais. As competições começaram nesta quarta (31) e seguem até sexta (2), sempre das 9h às 21h, com provas nas categorias pré-infantil (9 e 10 anos) e juvenil (12 a 15 anos). O evento tem entrada gratuita.

Estão participando 39 clubes dos Estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Bahia. No total, 134 atletas disputam a competição. A Bahia será representada por dois clubes e 11 atletas. “Atletas, dirigentes e demais integrantes das delegações estão satisfeitos, porque a Bahia passa a fazer parte ativamente do calendário brasileiro de ginástica”, declarou o diretor administrativo da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Ary Resende, entidade organizadora do evento.

O campeonato é realizado em parceria com a Federação Bahiana de Ginástica (FBG) e apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos, autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). “A gente não tem como mensurar um evento como esse. Quando trazemos uma competição nacional para cá, as outras ginastas se espelham. É um momento ímpar que estamos vivendo e um investimento muito importante no esporte”, afirmou a presidente da FBG, Evelin Lobo.

