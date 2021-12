Lauro de Freitas se consolida como destino turístico e gastronômico

Porta de entrada do Litoral Norte baiano, o município de Lauro de Freitas se consolida como um dos grandes centros de investimento do Estado. O desenvolvimento econômico – que trouxe mais oferta de serviços e fortalecimento do comércio local –, somado às opções de lazer e às suas belezas naturais, coloca a cidade da Região Metropolitana de Salvador como um dos principais destinos turísticos e gastronômicos baianos. Além de belas praias, como Ipitanga, Busca Vida, Buraquinho e Vilas do Atlântico, Lauro sedia famosos campeonatos esportivos; bons restaurantes e bares; e badaladas casas de show. A recente instalação do metrô e o Parque Shopping Bahia, com funcionamento previsto para 2019, deverão alavancar o potencial econômico do município.

Lauro de Freitas já havia sido eleita, em 2015, pelo anuário da Revista Isto É, a melhor cidade do Brasil para se viver, e ficou em segundo lugar na Bahia no estudo publicado do mesmo ano pela Revista Exame sobre "As melhores cidades do Brasil para fazer negócios". O jornalista Marvin Kennedy, 36, morador há 30 anos de Lauro, atesta o crescimento do lugar por vivência própria: “A cidade ferve e, hoje, o laurofreirense não precisa sair daqui para se divertir. Temos ótimas casas de shows, barzinhos, hamburguerias, pizzarias de qualidade e alta gastronomia, além de oito quilômetros de praias lindas”, defende.

O município possui belas praias, como Vilas do Atlântico, Ipitanga, Busca Vida e Buraquinho

Marvin conta que Lauro de Freitas sempre foi uma cidade marcada por possuir bons restaurantes. “Lembro que quando era pequeno, com sete anos, ia com minha família ao Di Liana, onde hoje fica o estacionamento de um supermercado, na Estrada do Coco. Lá tinha umas araras, pavões e, claro, comida italiana da melhor qualidade. Também de muitos anos, a Torre de Pizza sempre foi sinônimo de qualidade em Lauro. Hoje, a cidade mantém o nível, não só na alta gastronomia, como na culinária de bairro, a exemplo da Moqueca de Silvestre, no Largo do Caranguejo, e do Feijão do Walter, no Centro”.

Comida criativa

Ainda na culinária, outro destaque é o Restaurante Sui, marcado por uma gastronomia “criativa, inusitada e harmoniosa”, conforme o lema da casa, comandada pelo chef Aurélio Agazzi, que já atuou na Osteria dell’Agazzi (Salvador) e no Preta (Ilha de Maré). No Sui, a culinária é à base de peixes, crustáceos, moluscos, raízes e frutas brasileiras, associados a ingredientes e técnicas da cozinha baiana. “Os pratos harmonizam a minha experiência gastronômica italiana com a singularidade dos toques orientais, sempre tendo como base os sabores brasileiros, com vocação para ingredientes pouco convencionais, como o fruta-pão, a flor de banana, a taioba e o inhambu, que eram consumidos na cozinha mais ancestral dos nossos avós e aqui eu os utilizo com uma roupagem contemporânea”, detalha.

No Sui, a culinária é à base de peixes, crustáceos, moluscos, raízes e frutas brasileiras, associados a ingredientes e técnicas da cozinha baiana

A administradora do Sui, Letícia Reale destaca que às quintas-feiras, a casa oferece, das 20h às 22h30, um momento de degustação de 12 pratos do cardápio fixo, servidos em pequenas porções, incluindo as entradas, os pratos principais e as sobremesas. “É uma oportunidade para o cliente fazer essa experiência gastronômica com uma comida boa”, considera a gestora do restaurante, destacando que a instalação da casa em Lauro de Freitas foi pensada a partir da potencialidade do público do município e da carência local de um lugar mais sofisticado para comer.

Casa de show

Já para quem busca uma noite regada a shows, com artistas nacionais e locais, pista de dança e gastronomia, o Armazém Vilas tornou-se uma parada obrigatória. Um dos espaços de lazer mais badalados de Lauro de Freitas, localizado em uma área de 4.200 m², com 80% de área coberta, no bairro de Vilas do Atlântico, por lá já passaram bandas como Skank e Paralamas; cantores como Nando Reis, Alceu Valença e Zé Ramalho; e duplas como Victor e Leo e Bruno e Marrone. “O Armazém é uma das maiores casas de show da Bahia. Gera direta e indiretamente 300 postos de trabalho, atraindo um público de 70% de Lauro de Freitas e Salvador e 30% de outras cidades vizinhas. Além das apresentações musicais, o espaço é aberto para a realização de eventos sociais”, destaca o sócio Eduardo Mariano Filho.

O Armazém Vilas é um dos espaços de lazer mais badalados de Lauro de Freitas

Também como opções de entretenimento em Lauro de Freitas, destaque para a Hamburgueria Brazzero; o Galpão Musical; o Sport House Motorcycle and Bar (onde às quintas acontece encontro de motos); e a Arena Parque Gourmet, em estilo food park, onde vários contêineres funcionam como lanchonetes fast-food.

Potencial econômico

O Parque Shopping Bahia – complexo multiuso de 260 mil m² – é o maior em implantação no Brasil no momento. Com um investimento de R$ 600 milhões, o novo centro de compras de Lauro de Freitas compreende uma área de 80 mil m², sendo 42 mil m² de espaços comerciais (ABL), e deverá gerar mais de três mil empregos diretos. O superintendente da Aliansce, empresa administradora do espaço comercial, Ewerton Visco, afirma que será um equipamento de primeiro mundo e grande gerador de negócios não só para Lauro de Freitas, como também para a Região Metropolitana de Salvador. Segundo ele, o complexo, no entorno do shopping, conta com terrenos para implantação de universidades, edifícios empresariais, residenciais, escolas, hospitais e espaço de eventos. “Já fechamos contrato com duas universidades, só não podemos revelar o nome. As instituições devem começar em janeiro de 2019”, informou.

O Parque Shopping Bahia – complexo multiuso de 260 mil m² – é o maior em implantação no Brasil no momento

adblock ativo