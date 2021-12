Lauro de Freitas recebe vacina pentavalente

Vacina que protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e a bactéria da influenza tipo B, a pentavalente chegou a unidades de Saúde de Lauro de Freitas. O Ministério da Saúde enviou 700 doses e o quantitativo é destinado a suprir a demanda dos meses de novembro e dezembro no município. O imunobiológico indicado para crianças de dois, quatro e seis meses de idade, tomado em três doses, já está disponível nas 15 Unidades de Saúde da Família de Lauro de Freitas.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Regina Coeli, afirmou que a quantidade ainda não garante regularizar toda a cobertura. “A partir do recebimento das doses, estamos empreendendo todo o esforço para abastecer os postos de saúde da rede e garantir a proteção dos pequenos que fazem parte do público eletivo para essa estratégia”.

O desabastecimento no município e em outras cidades do país ocorreu após reprovação do controle de qualidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de lotes recentes do imunobiólogico, impedindo, assim, a distribuição das doses.

