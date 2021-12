Lauro de Freitas: Inclusão da cultura e história afro-brasileira e indígena no currículo

A Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas, por meio do Departamento de Inclusão e Diversidade na Escola, foi homenageada na 12ª edição do Projeto Orooni, em decorrência do cumprimento da Lei nº 11.645/2008 que altera a Lei nº 10.639/2003, obrigando a inclusão da disciplina Cultura e História Afro-brasileira e Indígena no currículo pedagógico. A solenidade, que ocorreu no Centro de Referências da Cultura Afro-brasileira, integrou a programação local de encerramento do Novembro Negro.

Os debates sobre a inclusão da disciplina no currículo da rede municipal de ensino tiveram início em 2018, por meio de uma sequência de estudos e debates, envolvendo a comunidade escolar, promovidos pela Coordenação da Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação. Neste ano, a disciplina foi inserida em todos os segmentos educacionais oferecidos pelo município. Outras disciplinas, como Artes com ênfase em Música, Artes Cênicas e Dança, também foram ofertadas aos educandos a partir deste ano. A Secretaria inseriu Inglês e Educação Física em turmas da Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além de obedecer à determinação legal, o estudo da cultura e história afro-brasileira e indígena relaciona-se com a característica da população local, cuja maioria é afrodescendente (cerca de 82%, segundo último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas –IBGE). As discussões sobre etnia também fazem parte do conjunto de atividades lúdicas, promovidas pelas unidades educacionais.

No mês de novembro, as escolas promoveram exposições, mostras de artes, debates e palestras sobre a importância do povo negro na formação socioeconômica e cultural brasileira. Outras atividades, como o Café Cultural, que referencia educadores que trabalham com a questão étnica em sala de aula, e o Concurso Literário, que estabelece a relação entre a cultura afro-brasileira e indígena e o cotidiano escolar, integram o conjunto de atividades que dotam a rede municipal de ensino de Lauro de Freitas de processos educativos comprometidos com questões étnicas na contemporaneidade.

Associação Orooni – A Orooni é uma associação formada por jovens de religiões de matriz africana de Lauro de Freitas. A 12ª edição do Projeto Orooni reuniu representantes de grupos políticos e do judiciário. O objetivo foi o desenvolvimento de uma discussão sobre limitações e fragilidades do sistema de justiça para coibir atos de violência racial e religiosa, apontadas por adeptos das religiões de matriz africana. Durante o evento foi realizada uma feira dos empreendedores do Orooni, com exposições de artesanato, bijuterias, roupas e acessórios afros.

