Lauro de Freitas inaugura piscina semiolímpica

Com 25 m de comprimento por 20 m de largura e 1.80 m de profundidade e divisão de cinco raias, a primeira piscina semiolímpica de Lauro de Freitas foi inaugurada na quarta-feira (1º). O equipamento, localizado no bairro de Itinga, tem como objetivo contribuir com a iniciação e o treinamento de futuros atletas da natação, bem como promover atividades físicas voltadas à saúde de crianças, adultos e idosos. A revitalização da piscina foi realizada com recursos do Tesouro Municipal.

A prefeita Moema Gramacho ressaltou que, para a concretização do projeto de uma piscina semiolímpica, a prefeitura municipal recuperou toda a sua estrutura original e construiu vestiários. “Este equipamento foi contratado na minha segunda gestão (2012), em parceria com a Superintendência de Desportos da Bahia (SUDESB). Ao sair do mandato, deixei para ser entregue e, infelizmente, a gestão que me sucedeu não inaugurou, deixando a piscina deteriorar por falta de uso e manutenção”, disse, ressaltando que o equipamento funcionará como um espaço multifuncional, com foco na inclusão social.

Na cerimônia de inauguração, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Davidson Magalhães, anunciou um convênio com a Prefeitura de Lauro de Freitas para o desenvolvimento de ações de inclusão social. “Trabalharemos junto ao município para a organização de turmas para a execução de atividades esportivas ou de saúde, como é o exemplo de práticas físicas voltadas ao idoso”.

O secretário municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (SETREL), Uilson Souza, falou sobre a parceria com a SUDESB para o desenvolvimento de práticas esportivas. “Iniciaremos imediatamente as modalidades de natação, polo aquático e nado artístico e, em breve, vamos desenvolver a hidroginástica e a apneia. Estas atividades poderão ser realizadas por técnicos que viabilizam seu trabalho através de projetos sociais”. O gestor destacou, ainda, que serão priorizadas as atividades de inclusão que beneficiem a saúde da população, abrindo para esportes de rendimento. “Vamos desenvolver o Projeto de Iniciação Esportiva, direcionado a jovens, adultos e idosos, com a implementação de um cronograma para as escolas municipais”.

adblock ativo