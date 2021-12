Lauro de Freitas: horário de funcionamento de bares é estendido e eventos para até 500 pessoas são liberados

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), publicou um novo decreto, nessa terça-feira (31), autorizando o funcionamento diário de estabelecimentos do segmento de bares e restaurantes até às 3 horas da manhã. Também foi liberado evento com a presença de público superior a 500 pessoas ou 60% do espaço de sua realização, prévia e devidamente autorizados, já que o município está na fase três da flexibilização de atividades econômicas.

A abertura de lojas de varejos de ruas também foi liberada aos domingos, das 7h às 19h. As academias e clubes sociais/recreativos poderão disponibilizar empréstimo ou compartilhamento de equipamentos utilizados nas piscinas, como pranchas, macarrão, pullbuoy e afins, desde que se garanta a higienização dos mesmos antes e após a sua utilização. Nesses espaços também está autorizada a utilização de vestiários, bem como garantida a utilização alternada de cada chuveiro, lavatório, mictório, entre outros, inclusive com o isolamento dos equipamentos não utilizáveis.

Já no âmbito da área da Educação para o funcionamento da rede privada de ensino, a determinação é manter espaçamento de um metro entre os estudantes e todas as demais regras e medidas de proteção e prevenção à Covid-19.

Permanece suspensa a realização de shows, festas públicas ou privadas, além de baladas tipo "paredão", independentemente do número de participantes.

