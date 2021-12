Lauro de Freitas começa a vacinar público de 45 anos ou mais nesta segunda

Após a vacinação contra covid-19 ter sido suspensa neste domingo, 27, o município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS) retoma a vacinação nesta segunda-feira, 28, ampliando a faixa etária, contemplando o público de 45 anos ou mais, além da segunda dose.

A aplicação da primeira dose acontece das 8h às 17h, nos seguintes locais: Unime; Terminal Rodoviário de Portão; Quadra da Escola 2 de Julho; Ginásio de Esportes de Aracuí e Escola Esfinge. É necessário levar o documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o comprovante de residência.

De acordo com informações da prefeitura, das 8 mil doses da Janssen recebidas na última quinta-feira, 24, 3.591 foram aplicadas na última sexta-feira, 25, e mais 3 mil neste sábado, 26.

Já a aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca acontece das 13h às 17h, no Terminal Rodoviário de Portão, para pessoas com prazo marcado para até 30 de junho. É necessário levar o documento de identificação com foto e o cartão de vacinação.

