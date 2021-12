Lauro de Freitas atinge 75% de cobertura na Atenção Básica

Com a implantação da Unidade de Saúde da Família (USF) do Tarumã, no bairro da Itinga, o município de Lauro de Freitas atingiu o marco de 75% na cobertura da Atenção Básica. Inaugurada há um mês, o equipamento registrou, nesse período, mais de dois mil atendimentos em Ginecologia, Pediatria, Nutrição e Psicologia, além de vacinas e exames laboratoriais. Para comemorar o feito, servidores e usuários participaram de um café da manhã, na segunda-feira (5), no auditório da nova unidade de Saúde.

Interligada à Rede Municipal de Regulação para a marcação de consultas e exames em outras unidades, a USF do Tarumã possui sete consultórios e salas de curativos, vacinas e coleta de exames laboratoriais, além de oferecer tratamento odontológico, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, bem como farmácia. “Hoje temos 16 USFs em funcionamento em Lauro de Freitas. Na atenção especializada está previsto, antes do final deste ano, a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde com Pronto Atendimento em Areia Branca e um Pronto Atendimento no centro da cidade”, informou o secretário municipal de Saúde, Vidigal Cafezeiro, completando que nos primeiros quatro meses de 2017 foram reabertas 14 Unidades de Saúde da Família (USF), com um total de 34 equipes de Saúde da Família.

A USF do Tarumã conta com três equipes do Programa Saúde da Família, três de saúde bucal e uma equipe com 13 agentes comunitários, além do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), formado por nutricionista, assistente social, educador físico, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. As equipes especializadas atendem gestantes com consulta pré-natal, puericultura, hipertensos, diabéticos, idosos, crianças, adolescentes, planejamento familiar, acompanhamento da tuberculose e hanseníase. “Os bons resultados são frutos de uma força tarefa em que todos os servidores da USF estão empenhados em prestar bons serviços à comunidade”, afirmou o gerente da unidade, Aldeny Sena.

