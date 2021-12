Lâmpadas convencionais são trocadas pelas de LED em mais de 800 pontos

Com o objetivo de melhorar a iluminação de ruas e avenidas de Lauro de Freitas, buscando dar mais segurança no tráfego de veículos; diminuir a ocorrência de atos criminosos; e possibilitar a utilização de espaços públicos durante a noite, a prefeitura municipal realizou, nos últimos meses, a substituição de 857 lâmpadas amarelas (vapor de sódio) por brancas (vapor metálico), nos bairros do Caji, Caixa D’Água, Centro, Itinga, Parque São Paulo e Portão.

As lâmpadas brancas, conforme os especialistas, são mais modernas, garantem mais eficiência luminosa e trazem economia aos cofres públicos. Além das substituições, que continuarão sendo realizadas, também foram implementados 38 novos pontos de iluminação.

Na Praça da Matriz, no centro da cidade, a prefeitura realizou a substituição de 55 lâmpadas convencionais por LED. Além de deixar a cidade mais bonita, este tipo de iluminação proporciona economia com a manutenção por terem maior vida útil; as vias ficam mais iluminadas e são menos nocivas ao meio ambiente.

Além do centro, algumas avenidas também serão beneficiadas com a substituição das lâmpadas tradicionais pelas de LED. Ainda de acordo com dados da prefeitura, o novo Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF) já conta com 100% da iluminação em LED e em alguns parquinhos e creches do município a distribuição também já foi feita.

