Ketleyn Quadros disputa seletiva nacional de judô em Lauro de Freitas

A judoca brasiliense Ketleyn Quadros, 31 anos, disputa a seletiva nacional do Projeto Tóquio 2020, no próximo dia 13, em Lauro de Freitas. Para a atleta, trata-se de uma importante competição pois visa uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2020. “Minha expectativa é positiva e espero fazer excelentes lutas. Seletiva é uma competição de muita determinação, porque você luta com atletas que não foram da seleção e estão treinando o ano todo por essa vaga. Os atletas que representaram a seleção brasileira são alvos", avaliou Ketleyn.

Ketleyn Quadros se tornou a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica para o Brasil em esportes individuais. De lá para cá, a judoca obteve várias conquistas nacionais e internacionais. Lutando hoje na categoria meio-médio (-63kg), ela já disputou seis mundiais e foi campeã dos Grand Prix de Almaty (2013), de Tashkent (2013) e de Cancún (2017), além da Copa do Mundo de Madrid (2011) e do Pan-Americano de Santiago (2017).

adblock ativo