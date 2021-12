Justiça é acionada para que Cruz das Almas cumpra decreto Estadual

O município de Cruz das Almas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi acionado pela Justiça, para que o prefeito da cidade, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), cumpra integralmente as medidas de restrição social impostas a todos os municípios da Bahia pelo governo do Estado, e revogue imediatamente a autorização para funcionamento de academias.

A Justiça foi acionada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), em conjunto com a Defensoria Pública estadual, por meio dos promotores de Justiça Adriano Marques e José Reis Neto e da defensora Pública Mariana Rodrigues Pereira.

Tanto o MP-BA, como a Defensoria, pedem a revogação do decreto municipal 278 de 2021, assinado pelo gestor municipal, autorizando o funcionamento das academias com a limitação da capacidade máxima de 30%. A ação aponta que “o funcionamento das academias é incompatível com o decreto Estadual que restringe a circulação de pessoas”.

Para a ação foi levada em conta, além do descumprimento do decreto Estadual, o fato de que a Bahia está com seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 próximos à capacidade máxima de lotação, especialmente na macrorregião Leste de Saúde, que abrange o município de Cruz das Almas.

