Justiça do Trabalho barra demissões na Ford

As demissões dos funcionários da Ford, que estavam marcadas para ocorrer nesta sexta-feira (19), foram suspensas pela 3ª Vara do Trabalho de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ordem que suspende os desligamentos foi determinada pelo juiz Alexei Malaquias de Almeida.

O magistrado também elevou a multa em caso de descumprimento, passando a R$ 5 milhões em caso de descumprimento da medida, somada ao valor de R$ 250 mil a cada trabalhador atingido.

O Ministério Público do Trabalho (MPT), autor do pedido de limiar, afirma que tomou conhecimento de e-mails enviados a alguns supervisores afirmando que o termo de desligamento seria assinado nesta sexta, sem negociação entre as partes, sendo que havia uma decisão anterior estabelecia a qual impedia que a empresa demitisse empregados da fábrica de Camaçari até que as negociações fossem concluídas.

No dia 11 de janeiro passado, a Ford anunciou o fim das atividades em Camaçari e nas outras fábricas da montadora no país

