Julio Caldas apresenta blues sessions na Estrada do Coco

O multi-instrumentista Julio Caldas se apresenta, nesta sexta-feira (17), às 20h, no Parque 360º Gourmet, localizado na Estrada do Coco, um pocket show especial, conceituado na utilização de violas de dez cordas. Serão apresentadas as três afinações mais importantes, abordadas historicamente com os instrumentos. No repertório, composições de sua autoria e releituras de clássicos do blues, como BB King, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Robert Johnson e Freddie King, utilizando variados formatos de guitarra.

Premiado com o Troféu Dodô e Osmar como melhor instrumentista de guitarra baiana, em 2015, Júlio Caldas toca, além da guitarra baiana, baixo, bandolim e viola. Também atua como produtor musical, a exemplo do disco “Terreiros”, de Roque Ferreira, e como arranjador, no álbum “Abre caminho”, da cantora Mariene de Castro, que ganhou o Prêmio TIM de Música (2005), e do CD “Lua Bonita”, de Socorro Lira, vencedor do Prêmio de Música Brasileira (2012). Julio assina, ainda, os projetos Circuito Guitarra Baiana, Mostra de Guitarra Baiana e Trio de Guitarra Baiana

