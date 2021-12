Jovens poderão se inscrever no programa SEJA! – Saberes da EJA a partir desta quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (7) e prossegue até o dia 12/3, as inscrições para o SEJA! – Saberes da EJA – Educação para Jovens e Adultos. O programa, que está sendo oferecido pelo Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), é destinado aos jovens com idade a partir dos 18 anos completos, residentes no município de Camaçari e que ainda não concluíram o Ensino Médio. Trata-se de uma oportunidade de retomada dos estudos e, ao mesmo tempo, de agregar ao currículo uma formação profissional. Os interessados devem se inscrever pela internet, no endereço www.fieb.org.br/sesi, onde também está disponível o edital completo do processo seletivo. Todos os candidatos serão submetidos a entrevista e ocuparão as vagas por ordem de inscrição. O patrocinado pela Braskem.

Serão ofertadas 105 vagas gratuitas de Ensino Médio profissionalizante à distância, divididas em turmas de qualificação profissional em montador e reparador de microcomputadores; instalador hidráulico; eletricista residencial; desenhista de produtos gráficos web; e montador de construção a seco (drywall). O currículo é contextualizado ao mundo do trabalho, com foco na prática, e conta com tecnologias educacionais para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, como plataforma adaptativa e sala de aula virtual.

O gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Helio Tourinho, o projeto é aderente à plataforma de atuação social da empresa: “O SEJA! – Saberes da EJA é um projeto que vai, de fato, ter um impacto positivo na vida desses jovens, pois é inovador, ao aproveitar os conhecimentos adquiridos nas experiências de vida e de trabalho dos alunos, e aumenta as oportunidades de renda ao qualificá-los para uma profissão”.

A metodologia de reconhecimento de saberes, completa a gerente de Educação do SESI Bahia, Cléssia Lobo, é inovadora e foi chancelada como eficaz na educação de jovens e adultos. “SESI e SENAI têm a expectativa de uma grande adesão a este projeto e acreditamos no sucesso da iniciativa e no impacto positivo na vida das pessoas ao mostrar que é possível voltar aos estudos na idade adulta. Por conta da formação profissional, a ideia é, também, estimular a capacidade empreendedora”.

adblock ativo