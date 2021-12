Jogos Escolares da Bahia mobilizam estudantes da capital e do interior

Estudantes das redes pública e privada do interior e da capital participaram, no sábado (24), do último dia da etapa estadual dos Jogos Escolares da Bahia 2019. No total, a seletiva estadual das modalidades individuais e coletivas do evento esportivo reuniu 1,4 mil estudantes atletas de 12 a 17 anos. A etapa estadual é uma realização do Governo do Estado, por meio das secretarias da Educação (SEC) e do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (SETRE) e sua autarquia Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), com apoio da Federação Baiana de Esporte Escolar.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, acompanhou a realização de jogos nas diversas modalidades, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, e no SESI/FIEB, de Simões Filho, no sábado. Além disso, assistiu, no Ginásio de Municipal de Lauro de Freitas, as apresentações de ginástica rítmica, bem como conferiu, no local, a realização da etapa do Circuito Brasileiro de Skate Profissional, que também tem apoio do governo estadual.

Para Jerônimo, esta é uma oportunidade dos estudantes participarem de uma competição mais estruturada e profissional. "Temos mais de mil estudantes que se deslocam de seus municípios para participar desta etapa, passando por uma grande experiência. O aprendizado está em sair de casa e conviver neste ambiente da prática esportiva. Para a Educação, o esporte é uma parte fundamental da formação integral do aluno, por isso queremos mobilizar e incentivar as escolas, agregando a prática no currículo do estudante", afirmou.

A estudante Érica Evangelista, 17, do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Juazeiro, falou da experiência de conquistar a medalha de ouro no Futsal Feminino. "Ficamos muito felizes em ganharmos e nos classificarmos para a etapa Regional. Não foi fácil, mas acreditamos muito na gente. A equipe está empolgada com esta chance de irmos ainda mais longe nas competições de futsal. O esporte tem sido um diferencial para o ambiente escolar", ressaltou.

No judô, a estudante Ana Carolina Santana, 17, do Colégio Estadual Antônio Balbino, de Madre de Deus, vencedora em 2018, contou como o esporte vem mudando a sua vida. "É sempre uma mensagem que deixo para meus colegas, que nada é impossível. O esporte proporcionou uma transformação para mim. Foi o espaço que, quando achei que não tinha nenhum talento, eu me encontrei. Fui campeã no ano passado e quero seguir competindo e mostrando que sou capaz", disse.

A competição de ginástica rítmica, por sua vez, trouxe orgulho para a estudante Talita do Nascimento, 13, do Colégio Estadual Raul Sá. "Nunca tinha participado de uma seletiva como esta e estou muito entusiasmada. Se pensaram que a escola pública não podia ter bons atletas, estamos mostrando que estavam enganados. Meu objetivo é chegar à final em Blumenau e quem sabe, ir ainda mais longe", afirmou.

adblock ativo