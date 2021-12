Investimentos pretendem fortalecer a assistência à saúde na Região Metropolitana de Salvador

As obras de construção da Maternidade Regional de Camaçari e a reforma completa do Hospital Geral de Camaçari (HGC) foram inspecionadas, nesta quarta-feira (3), pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas. Os investimentos do governo do Estado pretendem fortalecer a assistência à saúde na Região Metropolitana de Salvador (RMS), garantindo mais resolutividade no atendimento aos moradores dos municípios atendidos.

Com investimento de R$ 34,3 milhões em obras e R$ 10 milhões em equipamentos, a maternidade terá 110 leitos, sendo 25 de Terapia Intensiva (UTI). A unidade, que está sendo construída ao lado do HGC, deverá realizar cerca de seis mil partos por ano e abranger mais de 620 mil habitantes dos municípios de Camaçari, Conde, Dias D’Ávila, Mata de São João, Pojuca e Simões Filho.

“A maternidade e a reforma do HGC vão garantir uma melhor qualidade no atendimento. Nós vamos separar, com a maternidade, o atendimento que hoje é feito no HGC, para um novo prédio que vai ser inaugurado no primeiro semestre de 2020”, afirmou o secretário Fábio Vilas-Boas, completando que todas as enfermarias e a emergência do HGC estão sendo reformadas.

Reforma do HGC

Referência para moradores de 25 municípios baianos, o HGC está passando por ampla reforma e ampliação, com um custo estimado de R$ 5,4 milhões, segundo a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB). A reforma contemplará diversos setores da unidade como enfermarias, UTI, centro cirúrgico, centro de recuperação pós anestésica, emergência adulto e internação pediátrica, que com as melhorias ganhará oito novos leitos.

A requalificação do HGC incluirá climatização, revisão do sistema de gases, revestimento dos pisos com manta vinílica, recuperação das instalações hidráulica e elétrica, substituição do telhado e impermeabilização das lajes. Além disso, o hospital ganhará nova ambientação e fachada. “Essa obra vai humanizar mais o atendimento. O profissional que aqui trabalha terá mais condições de atender bem o paciente”, destacou a diretora-geral do HGC, Maria Del Carmem Moleiro.

