Investimentos em Saúde e Educação são anunciados para Dias D'Ávila

Mais de 1,7 milhão será investido pelo governo estadual para a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e de uma Academia de Saúde, no município de Dias D'Ávila, que comemorou 33 anos de emancipação política neste domingo (25).

"Meus parabéns a Dias D'Ávila. Estamos anunciando vários investimentos, em diversas áreas, para melhorar a vida do povo. Um deles é a fábrica de insulina, que será a primeira do Brasil e nós vamos colocar aqui em Dias D'Ávila", afirmou o governador Rui Costa.

Em comemoração ao aniversário da cidade, foi inaugurada a Praça Raul Seixas, que representa um investimento de R$ 2,9 milhões, com recursos financiados pela Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia). No local, foram instaladas rampas de acessibilidade, piso tátil, academia da terceira idade, quadras, entre outros equipamentos que oferecem oportunidade de lazer e mais segurança à população. Na área da Educação, foi anunciada licitação para construção de uma escola estadual. A unidade terá 12 salas de aula, uma sala multifuncional e quadra coberta. Serão investidos R$ 5,5 milhões na obra do colégio. Durante a visita, o governador entregou, ainda, três ambulâncias, que beneficiarão os moradores de Dias D' Ávila, Mata de São João e Vera Cruz.

“Essas entregas representam um momento de muita alegria e satisfação nesses 33 anos de emancipação política”, destacou a prefeita de Dias D'Ávila, Jussara Márcia.

adblock ativo