Investimento de R$ 4,2 bilhões nos últimos anos na RMS gerou 7,1 mil empregos

Nos últimos quatro anos foram investidos R$ 4,2 bilhões na implantação de 64 empresas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), gerando 7,1 mil empregos, com a previsão de chegar a 15 mil postos de trabalho até 2023, já que deverão ser dobrados os investimentos no setor. O balanço é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), que aponta, ainda, 115 novas empresas a serem implantadas, com um investimento de R$ 10 bilhões. De acordo com os protocolos de intenções assinados pelo governo do Estado, os setores químico e petroquímico, eletricidade e gás, comércio e serviços, plásticos e borrachas serão os de maior destaque na geração de emprego na Região Metropolitana.

O vice-governador da Bahia e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, João Leão, destaca que ao longo desses últimos anos o governo procurou debelar a crise econômica com políticas eficazes de atração de investimentos, somado este esforço ao equilíbrio das contas públicas. “Daqui para frente é só botar essa locomotiva das potencialidades econômicas para andar e alcançar outras grandes regiões da Bahia”, disse.

Os novos empreendimentos instalados em Camaçari, Candeias, Dias D´Ávila e Simões Filho, a exemplo da empresa Basf, geraram impactos na região, principalmente, no número de empregos. “Atualmente o Complexo Acrílico em Camaçari conta com cerca de 500 colaboradores, diretos e indiretos, e grande parte da mão de obra da operação do Complexo foi admitida por meio de parceria com o SENAI, que também realizou a capacitação”, pontua a diretora Industrial da Basf, Tânia Oberding.

