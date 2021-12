Investimento de empresas vai gerar novos empregos em Simões Filho

Simões Filho e Salvador serão beneficiados com os investimentos de R$ 34 milhões injetados na implantação, ampliação e modernização de quatro empresas, que deverão gerar cerca de 200 novos postos de trabalho diretos nos dois municípios. Os protocolos de intenções para viabilizar os empreendimentos foram assinados com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), na quarta–feira (30).

“O Governo da Bahia está de braços abertos para apoiar os empresários que queiram amplificar seus negócios aqui no Estado. Esses protocolos assinados são uma resposta concreta do plano de atração e incentivo a novos investimentos, praticado pela Secretaria”, disse o chefe de Gabinete da SDE, Luiz Gugé.

O maior investimento é da DirectLog Logística Integrada Eireli, que aportará R$ 21 milhões para implantação de fábrica em Simões Filho, com a geração de 135 empregos diretos na região. “A Bahia tem o mercado propício e a necessidade de infraestrutura logística. O grupo prevê ainda a geração de 250 empregos indiretos no Estado”, destaca o representante do grupo DirectLog, Ariston Rodrigues.

Em Salvador serão três empreendimentos ampliados. Do ramo de filmes, sacos e sacolas plásticas, a Termoplast Embalagens vai investir R$ 8,5 milhões e a Iplasa Indústria de Plástico Salvador Ltda aportará R$ 2,5 milhões de recursos. Já no ramo de móveis e acessórios para o lar, a CMT Industrial e Comércio de Móveis investirá R$ 2 milhões para ampliação da fábrica e prevê a geração de 40 empregos diretos.

”A ampliação e modernização que faremos vai trazer para a Bahia o aumento e a manutenção dos empregos que geramos e dará continuidade na arrecadação fiscal nas áreas estadual e federal”, aponta o sócio da Termoplast, Mauricio Magalhães Stern.

adblock ativo