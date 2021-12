Intermunicipal: Cachoeira e Santo Antônio de Jesus voltam a se enfrentar neste domingo

O jogo de volta entre Cachoeira e Santo Antônio de Jesus acontece no próximo domingo, 22, pelo campeonato Intermunicipal. Os times se enfrentaram no domingo passado, no primeiro jogo das oitavas de final, e buscam, agora, uma vaga na partida decisiva que garante uma vaga na próxima fase da competição. A partida acontece no Estádio 25 de Junho, em Cachoeira, às 15 h.

O time de Cachoeira venceu por 1 a 0, na rodada de ida, a equipe de Santo Antônio de Jesus, com gol de Chorinho. Com esse resultado, o time de Santo Antônio de Jesus, que perdeu em casa a primeira partida, vai precisar vencer por um placar de dois gols de diferença para garantir a classificação para a próxima fase.

A partida será transmitida, ao vivo, pela TVE, canal 10.1. Antes da partida, às 14:30h, a emissora exibirá o pré-jogo, com apresentação de Ayana Simões e comentários de Elton Serra.

