Intercâmbio reúne crianças da área urbana e rural no Quilombo Pitanga de Palmares, em Simões Filho

O primeiro intercâmbio entre escolas e quilombos realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR) acontece nesta quarta-feira (11) , no quilombo Pitanga dos Palmares/Caipora, situado no município de Simões Filho. Trata-se do projeto “Meio Ambiente em diversas perspectivas", cujo objetivo é promover a troca de experiências entre crianças de escolas da área urbana e rural, a partir de atividades culturais e de educação ambiental que contribuirão para o resgate da memória dessas comunidades.

A ação conta com diversas atividades de Educação para o desenvolvimento sustentável, como oficinas de reciclagem, debate sobre conscientização ambiental, transplante de mudas de hortaliças, plantio de mudas frutíferas, apresentações culturais, músicas, vídeos, caminhada, dinâmicas, brincadeiras, oficinas de material reciclável e o plantio de uma cápsula do tempo, com desenhos e pedidos das crianças participantes. Enquanto as crianças se dividem em atividades lúdicas, os pais participam das oficinas Ciranda Rural com a Ronda Maria da Penha.

Na cápsula do tempo (um recipiente de PVC), os participantes do projeto colocaram objetos e informações da atualidade, materiais produzidos pelas crianças, como desenhos, pinturas, objetos, cartas, pedidos e outros. Ela será plantada durante a atividade e só será aberta em 2025, ano-meta do Brasil no contexto do Acordo de Paris, para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O propósito da cápsula é refletir como as ações do presente terão resultado no futuro e que mundo queremos deixar para as próximas gerações.

PARTICIPANTES - Nesse primeiro evento estão envolvidos alunos de três escolas, sendo duas da zona urbana – Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon e Creche Escola Reverendo Rodrigo Silva Santana - e uma da comunidade quilombola - Centro Comunitário Nossa Esperança. No total, participam 60 crianças com idades entre 8 e 11 anos. O projeto é uma realização da Superintendência de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), em parceria com a Superintendência de Políticas Territoriais e Reforma Agrária (SUTRAG) e as secretarias estaduais de Educação (SEC), Segurança Pública (SSP) e Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), além da Prefeitura Municipal de Simões Filho.

