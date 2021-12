Instituto Bem Comum avalia Educação de Mata de São João

As ações do projeto Educação 100%, criado pela Secretaria Municipal de Educação de Mata de São João, foram avaliadas, nesta semana, por representantes do Instituto Bem Comum, ligado à Fundação Lemann e responsáveis pelo programa Educar pra Valer – que atua em municípios de todo o Brasil e tem como modelo a educação da cidade de Sobral, no Ceará. O objetivo da visita foi validar os resultados alcançados desde a assinatura do convênio (no início do ano letivo) e focar, junto com a gestão municipal, nos próximos passos.

O projeto Educação 100% tem como finalidade buscar a melhoria do aprendizado e colocar a totalidade das crianças do município em turno integral e nas creches até o próximo ano. O prefeito Marcelo Oliveira afirmou que o apoio do programa Educar pra Valer é fundamental para o desenvolvimento do Educação 100%, que é uma das ações mais importantes que a Secretaria de Educação do município está desenvolvendo no momento. “A preocupação com a qualidade da aprendizagem das crianças, com o apoio dos professores, coordenadores e diretores escolares, é o principal foco da Educação municipal”, ressaltou o gestor.

A secretária municipal de Educação, Maricélia Rodrigues, destacou que, embora o projeto esteja ainda nos primeiros meses, já trouxe resultados positivos para o município. “O cuidado é grande para melhorar e validar os resultados da educação de Mata de São João”, frisou. A diretora administrativa do órgão, Márcia Baqueiro, pontuou que o índice de alunos com leitura fluente na rede saltou de 14% para 29,17%, em três meses de aplicação do programa.

A experiência de visitar a estrutura de educação de Mata de São João, após contato com os profissionais e com os alunos, foi avaliada pela diretora de Educação da Fundação Lemann, Camila Pereira, que encerrou a visita na Escola Municipal Maria Odília Vasconcelos. “Saio daqui muito animada com a energia das pessoas. Vi muita gente motivada para fazer as mudanças que a cidade precisa. Mesmo com todos os avanços, há muita coisa para acontecer. Vejo aqui muita gente querendo fazer a diferença na vida dos meninos”.

adblock ativo