Inscrições para os festivais em homenagem a Castro Alves são adiadas

As inscrições para a 18ª edição do Festival de Declamação de Poemas de Antônio de Castro Alves e o 5º Festival Infantil de Declamação de Poemas de Castro Alves foram prorrogadas para até o dia 8 de março. Os eventos acontecem gratuitamente no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), local onde nasceu o poeta baiano Castro Alves, em 1847, em Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano. Os interessados podem fazê-las no próprio PHCA ou pelo telefone (75) 3681-1102; de segunda a quinta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Os festivais acontecerão no dia 9/3, a partir das 13h, e as premiações serão entregues no dia 14/3, data de comemoração dos 172 anos de nascimento do poeta. "Serão dois dias de eventos. Sendo que na quinta, dia 14, haverá uma programação mais extensa, com a apresentação dos vencedores. No sábado (9) serão selecionados os cinco melhores declamadores nas categorias adulto e infantil", detalha a coordenadora do PHCA, Diogenisa Oliva.

Na categoria adulto podem se inscrever pessoas a partir de 14 anos completos até a data do festival (9/03) e na categoria infantil são válidas crianças de três a 13 anos. Nas declamações os jurados analisam originalidade (criatividade utilizada para a apresentação do poema), dicção (clareza das palavras pronunciadas na declamação), fluência verbal (correção e a pronúncia das palavras); e fidelidade ao texto (exatidão e o respeito a todos os versos e palavras do poema), além do grau de dificuldade do poema declamado pelo candidato. O júri será composto por professores, historiadores, diretores de teatro, escritores e representantes da Diretoria de Museus (DIMUS), pertencente à Secretaria de Cultura do Estado (SECULT).

