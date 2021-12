Inscrições para festivais em homenagem a Castro Alves estão abertas

As pessoas interessadas em participar da 18ª edição do Festival de Declamação de Poemas de Antônio de Castro Alves e do 5º Festival Infantil de Declamação de Poemas de Castro Alves podem se inscrever até o dia 20 de fevereiro, no Parque Histórico Castro Alves (PHCA) e/ou pelo telefone (75) 3681-1102, de segunda a quinta-feira das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os eventos acontecem gratuitamente todos os anos, no PHCA, local onde nasceu, em 1847, o poeta baiano Castro Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano.

Os festivais vão acontecer no dia 9/3, a partir das 13h, quando serão selecionados os cinco melhores declamadores nas categorias adulto e infantil. Já as premiações serão entregues no dia 14/3, data de comemoração dos 172 anos de nascimento do poeta. "A cidade abraça maravilhosamente bem o evento. E as outras cidades vizinhas juntam-se a nós. Passamos o ano todo preparando os festivais. No parque, desenvolvemos cursos, oficinas, palestras. Travamos uma batalha para manter viva a memória de Castro Alves, para que a nova geração conheça seus escritos e compreenda a atualidade de sua obra", relata a coordenadora do PHCA, Diogenisa Oliva.

Na categoria adulto podem se inscrever pessoas a partir de 14 anos completos até a data do festival (9/03) e na categoria infantil são válidas crianças de três a 13 anos. Nas declamações os jurados analisam originalidade (criatividade utilizada para a apresentação do poema); dicção (clareza das palavras pronunciadas na declamação); fluência verbal (correção e a pronúncia das palavras); fidelidade ao texto (exatidão e o respeito a todos os versos e palavras do poema); e grau de dificuldade do poema declamado pelo candidato. O júri será composto por professores, historiadores, diretores de teatro, escritores e representantes da Diretoria de Museus (DIMUS) da Secretaria de Cultura do Estado (SECULT-BA).

