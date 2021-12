Inscrições para a Ford Run Camaçari foram prorrogadas até sexta-feira (14)

As inscrições para a Ford Run Camaçari (BA) foram prorrogadas até sexta-feira (14), e podem ser feitas no site . A corrida de rua promovida pela Ford Camaçari acontece no domingo (16). Os interessados podem escolher entre duas opções de circuito: corrida e caminhada. A corrida, com seis quilômetros de extensão, terá largada às 7h30 e passará por dentro da fábrica de motores e pelas áreas de Qualidade e Montagem Final de veículos. Os que optarem pela caminhada largarão às 8h e seguirão por um percurso de três quilômetros, com trechos nas áreas internas da Estamparia, Carroceria e Montagem Final de veículos.

Serão oferecidas três opções diferentes de kits: Infantil (R$ 50), que permite a inclusão de uma criança acompanhando um corredor inscrito e conta com uma camiseta infantil, alfinetes, número de peito e medalha; Runner (R$ 80), que inclui uma camiseta para adulto, número de peito, chip descartável (só corrida), alfinetes, sacochila e medalha; e Premium (R$ 100), com uma camiseta para adulto, número de peito, chip descartável (só corrida), alfinetes, viseira, sacochila, medalha e squeeze. Após a inscrição, os participantes devem retirar o kit do atleta no sábado (15), das 9h30 às 18h, na concessionária Indiana Iguatemi, na Av. Antônio C. Magalhães, 4.375, Bairro Iguatemi, em Salvador.

No dia do evento, a entrada será feita pela portaria principal da fábrica, situada na Av. Henry Ford, 2.000, Polo Industrial de Camaçari. Os portões serão abertos às 6h e haverá estacionamento gratuito no local. Os participantes que quiserem colaborar poderão levar um quilo de alimento não-perecível, que será doado a uma instituição social que atende crianças da região.

